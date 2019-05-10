МЧС: Аномальная жара до +31 градуса придет в Нижегородскую область

СЕГОДНЯ 15:02 2019-05-10T15:02:55+03:00

В связи с этим в регионе объявлено экстренное предупреждение

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В Нижегородской области сегодня объявлено экстренное предупреждение в связи с установившейся аномальной жарой – столбики термометров уже поднялись до отметки в +30…+31 градус. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Такая погода установится 10 мая в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области, - говорится в сообщении. – В связи с неблагоприятными погодными явлениями в регионе повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением природных пожаров. Из-за этого возможно увеличение числа пожаров, а также распространение огня на населенные пункты и линии электропередач.

Кроме того, возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с перевозкой опасных грузов и отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций. Более того, из-за жары могут возникнуть нарушения в работе железнодорожного транспорта и аварии на маломерных судах.

ИСТОЧНИК KP.RU