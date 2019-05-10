К матчу ФК «Нижний Новгород» на нижегородской телебашне включат праздничную подсветку

СЕГОДНЯ 09:54 2019-05-10T09:54:51+03:00

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Всех нижегородских любителей футбола сегодня ждет настоящий подарок – по случаю матча ФК «Нижний Новгород» - «Краснодар-2» на нижегородской телебашне включат праздничную подсветку. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Нижегородская телебашня поприветствует всех участников и болельщиков долгожданного матча праздничной подсветкой, - говорится в сообщении. – Иллюминация будет включена накануне матча 10 мая с 21:00 до 2:00. Все это время на панно можно будет увидеть тематический светодинамический сценарий.

Напомним, матч между ФК «Нижний Новгород» и «Краснодар-2» состоится 11 мая в 15:00 на стадионе «Нижний Новгород». Однако все футбольные болельщики начнут съезжаться в Нижний Новгород уже сегодня.

Что касается нижегородской телебашни, то новая система архитектурно-художественной подсветки на ней была смонтирована еще к чемпионату мира по футболу в 2018 году. С тех пор праздничная подсветка на ней включается по самым разным поводам, а нередко даже используется нижегородцами для предложения руки и сердца.

ИСТОЧНИК KP.RU