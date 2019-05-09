2019-05-09T21:01:18+03:00
Спорт

БК «Нижний Новгород» проиграл ЦСКА и завершил сезон

Нижегородцы устроили жаркую борьбу, но в итоге все же уступили
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Третий матч серии плей-офф между ЦСКА и «Нижним Новгородом» стал решающим – и, увы, не в пользу «черно-белых». Об этом сообщается на официальном сайте нижегородского баскетбольного клуба.

Как и в двух предыдущих встречах, матч открылся рывком ЦСКА – армейцы сразу набрали семь очков. В первые же три минуты обе команды успели выбрать лимит командных замечаний, поэтому точное исполнение бросков с линии стало определяющим фактором в стартовом отрезке. Первая четверть завершилась с преимуществом гостей – 19:25.

Во втором игровом отрезке команды также активно набирали штрафные и нарушали правила. К большому перерыву разрыв между командами увеличился до 35:45.

В третьей четверти борьба у нижегородцев наконец-то пошла, однако к ее завершению армейцам снова удалось убежать далеко вперед – 51:70. А вот в последнем игровом отрезке хозяева почти было догнали гостей, сократив отставание до пяти очков – 65:70. Но в итоге ЦСКА так и не уступили, и матч закончился со счетом 72:80.

ИСТОЧНИК KP.RU

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