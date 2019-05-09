БК «Нижний Новгород» проиграл ЦСКА и завершил сезон
Третий матч серии плей-офф между ЦСКА и «Нижним Новгородом» стал решающим – и, увы, не в пользу «черно-белых». Об этом сообщается на официальном сайте нижегородского баскетбольного клуба.
Как и в двух предыдущих встречах, матч открылся рывком ЦСКА – армейцы сразу набрали семь очков. В первые же три минуты обе команды успели выбрать лимит командных замечаний, поэтому точное исполнение бросков с линии стало определяющим фактором в стартовом отрезке. Первая четверть завершилась с преимуществом гостей – 19:25.
Во втором игровом отрезке команды также активно набирали штрафные и нарушали правила. К большому перерыву разрыв между командами увеличился до 35:45.
В третьей четверти борьба у нижегородцев наконец-то пошла, однако к ее завершению армейцам снова удалось убежать далеко вперед – 51:70. А вот в последнем игровом отрезке хозяева почти было догнали гостей, сократив отставание до пяти очков – 65:70. Но в итоге ЦСКА так и не уступили, и матч закончился со счетом 72:80.
ИСТОЧНИК KP.RU