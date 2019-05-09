Салют на 9 Мая 2019 года в Нижнем Новгороде: во сколько начнется, где посмотреть

СЕГОДНЯ 17:43 2019-05-09T17:43:44+03:00

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Праздничный салют в честь Дня Победы 9 мая 2019 года в Нижнем Новгороде начнется роно в 22:00. По традиции, фейерверк станет завершающим этапом всех торжественных мероприятий, которые проходят сегодня, 9 мая, во всех районах Нижнего Новгорода. Главной площадкой праздника, как и всегда, стала площадь Минина и Пожарского.

Согласно данным программы праздничных мероприятий, салют будет длиться восемь минут. Перед началом фейерверка нижегородцев будет ожидать десятиминутная программа DreamLaser, или 3D-мэппинг-шоу. А до этого с 21:00 перед нижегородцами будет выступать певец Леонид Агутин.

Смотреть салют удобнее всего будет прямо на площади Минина и Пожарского. Кроме того, фейерверк должен быть хорошо виден с Нижневолжской набережной, площадей Горького, Сенной, Лядова, Свободы и Советской, а также улицы Рождественской.

ИСТОЧНИК KP.RU