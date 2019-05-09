16-летняя девушка пропала в центре Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 17:33 2019-05-09T18:11:40+03:00

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Еще одна девушка пропала в Нижнем Новгороде – 16-летняя Мария Андреева не выходит на связь с 8 мая 2019 года. Об этом сообщает нижегородский поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Согласно информации, Маша Андреева вышла из дома №33 по улице Тимирязева в среду, 8 мая 2019 года, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Мария Андреева имеет рост 173 сантиметра, худощавое телосложение светлые волосы до плеч и серые глаза. В день исчезновения на ней были надеты черные узкие брюки, бело-голубая рубашка и черно-белые ботинки. При себе девушка также имела черный рюкзак, очки и мобильный телефон.

Любую информацию о девушке просьба сообщать по телефонам 8 (831) 291-51-51 (волонтеры) или 102 (полиция).

Напомним, ранее сообщалось, что 15-летнюю Таню Загашеву ищут в Борском районе Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU