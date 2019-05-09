2019-05-09T17:12:53+03:00
Общество

Движение транспорта на улице Июльских дней ограничат с 10 мая

Ограничение связано с проведением ремонтно-восстановительных работ
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Движение общественного транспорта на улице Июльских дней в Нижнем Новгороде на участке от улицы Октябрьской Революции до улицы Менделеева временно ограничат с пятницы, 10 мая 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, движение будет прекращено в связи с проведением в этом месте ремонтно-восстановительных работ.

Так, с девяти утра будет ограничено движение автобусов А-19, А-7, А-66, Т-40, Т-13, Т-86, Т-67 и Т-87 – они будут объезжать участок, где ведутся работы, по улицам Менделеева и Октябрьской Революции. Обратно они будут следовать по той же схеме.

Остановка «Больница №2» для этих маршрутов будет временно отменена – вместо нее они будут останавливаться на «Управлении железной дороги» на улице Октябрьской Революции.

Ограничения будут действовать до завершения ремонтных работ. Когда именно это произойдет, пока не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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