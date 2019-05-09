15-летняя Таня Загашева пропала в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 16:17 2019-05-09T16:17:20+03:00

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Еще одна девушка-подросток пропала в Нижегородской области. Об этом сообщает нижегородский поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Согласно информации, 15-летняя Таня Загашева ушла из дома на улице Базарной в поселке Октябрьский города Бор около семи часов утра в прошлый вторник, 30 апреля, и с того момента о ее местонахождении ничего не известно.

Таня Загашева имеет рост около 160 сантиметров, среднее телосложение, светлые волосы и голубые глаза. В день исчезновения на ней были надеты голубые джинсы, белая кофта и черные кроссовки. При себе у нее также был черный рюкзак. У Тани Загашевой также имеется особая примета: у девушки выбрита часть правой брови.

Предположительно, Таня Загашева может находиться в Неклюдово.

Любую информацию о девушке просьба сообщать по телефонам 8 (831) 291-51-51 (волонтеры) или 102 (полиция).

ИСТОЧНИК KP.RU