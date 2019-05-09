Грозы накроют Нижегородскую область днем 9 мая

СЕГОДНЯ 15:57 2019-05-09T15:57:47+03:00

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Нынешний День Победы выдался для нижегородцев на редкость жарким – в первой половине дня столбики термометров показывали более +25 градусов Цельсия. Но тем, кто в ближайшее время собирается на прогулку, лучше захватить зонтики и продумать, куда можно спрятаться во время грозы.

- По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», ожидается ухудшение погодных условий: в ближайшие часы местами по Нижегородской области и городу Нижнему Новгороду ожидаются грозы. Непогода может сохраниться и вечером, - предупреждают в Центре управления в кризисных ситуациях по региону.

Температура воздуха вечером 9 мая составит +21…+22 градуса Цельсия. А вот на следующий день, в пятницу, 10 мая, в регион снова вернется жара – весь день будет солнечно, а столбики термометров достигнут отметки +28 градусов Цельсия.

ИСТОЧНИК KP.RU