Глеб Никитин поздравил старших парадных расчетов, принимавших участие в параде
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил старших парадных расчетов, принимавших участие в военном параде 9 Мая 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Согласно информации, церемония прошла сразу после того, как завершился парад. Губернатор отметил высокий уровень подготовки участников. Участие в церемонии приняли 23 человека, в том числе принимающий парад Леонид Торопов, командующий парадом Евгений Чинцов и другие.
Всего в торжественном параде приняли участие около 1100 человек. Механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34, который в годы войны выпускал завод «Красное Сормово». Вслед за ним проследовала современная военная техника: бронеавтомобили «Тайфун», «Рысь», реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», минометный комплекс «Сани» и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU