Глеб Никитин поздравил старших парадных расчетов, принимавших участие в параде

СЕГОДНЯ 14:18 2019-05-09T14:18:57+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил старших парадных расчетов, принимавших участие в военном параде 9 Мая 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, церемония прошла сразу после того, как завершился парад. Губернатор отметил высокий уровень подготовки участников. Участие в церемонии приняли 23 человека, в том числе принимающий парад Леонид Торопов, командующий парадом Евгений Чинцов и другие.

Всего в торжественном параде приняли участие около 1100 человек. Механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34, который в годы войны выпускал завод «Красное Сормово». Вслед за ним проследовала современная военная техника: бронеавтомобили «Тайфун», «Рысь», реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», минометный комплекс «Сани» и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU