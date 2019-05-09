2019-05-09T14:18:57+03:00
Общество

Глеб Никитин поздравил старших парадных расчетов, принимавших участие в параде

Губернатор отметил высокий уровень подготовки участников
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил старших парадных расчетов, принимавших участие в военном параде 9 Мая 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, церемония прошла сразу после того, как завершился парад. Губернатор отметил высокий уровень подготовки участников. Участие в церемонии приняли 23 человека, в том числе принимающий парад Леонид Торопов, командующий парадом Евгений Чинцов и другие.

Всего в торжественном параде приняли участие около 1100 человек. Механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34, который в годы войны выпускал завод «Красное Сормово». Вслед за ним проследовала современная военная техника: бронеавтомобили «Тайфун», «Рысь», реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», минометный комплекс «Сани» и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глеб Никитин: «Здесь не проходила линия фронта, но мы можем твердо сказать, что Горький – город настоящих героев»
Появился график отключений горячей воды в Нижнем Новгороде на 2019 год
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем Победы
Нижегородскую область выбрали пилотной площадкой для создания НОЦ
Нижегородская жилищная инспекция выписала ДУКам штрафы на четыре миллиона рублей
Лестницу около стадиона «Труд» хотят отремонтировать в мае
Нижегородские кладбища обработают от клещей
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» продлил прием заявок на конкурс социальных и культурных проектов
«Парк славы» передан в собственность города после обращения автозаводчан к Глебу Никитину
Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров по числу сохраненных жизней
Больше 33 тысяч кубометров мусора вывезли из Нижнего Новгорода в рамках месячника по благоустройству
В Нижегородской области сохранится высокая пожароопасность лесов и торфяников
Площадку около стадиона «Труд» заасфальтируют 8 мая
На конкурсный отбор проектов по программе поддержки местных инициатив поступило 600 заявок
Евгений Костин: «Основная цель Диктанта Победы – это память, которую нужно передавать потомкам»
Директор Нижегородского цирка Инна Ванькина стала участницей акции «Диктант Победы»