2019-05-09T11:50:49+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Здесь не проходила линия фронта, но мы можем твердо сказать, что Горький – город настоящих героев»

В Нижнем Новгороде состоялся военный парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Военный парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся в Нижнем Новгороде. Перед началом парада ветеранов, участников парада и зрителей приветствовал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- В помощь нам - наша генетическая и историческая память. Тем более здесь, на родине Кузьмы Минина, она срабатывала всегда. И когда в нашей области с самого начала войны формировались воинские соединения, включавшие добровольцев. И когда в первый же день войны в военкоматы Горьковской области поступило более 10 тысяч заявлений. В час общей беды горьковчане рвались на фронт – бить врага, посмевшего посягнуть на нашу землю, нашу жизнь, наше будущее. Всего из Горьковской области в годы войны было призвано свыше 880 тысяч человек. Более 330 тысяч не вернулось с полей сражений… 271 горьковчанин заслужил высокое звание Героя Советского Союза, а двое удостоены его дважды. Но я не ошибусь, если скажу, что героем был каждый солдат той войны. Да, здесь не проходила линия фронта. Но мы можем твердо сказать, что Горький – город настоящих героев. Героев, ковавших Победу в тылу. Сражавшихся за нее на земле, на воде и в небе, - отметил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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