2019-05-09T10:48:47+03:00
Общество

Появился график отключений горячей воды в Нижнем Новгороде на 2019 год

Узнать, когда в вашем доме отключат горячую воду, можно на сайте «Теплоэнерго»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Нижнем Новгороде опубликован график отключения горячей воды в рамках летней ремонтной кампании. Посмотреть его можно на главной странице сайта АО «Теплоэнерго». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Чтобы узнать, когда в каждом конкретном доме будет отключена горячая вода, нижегородцам достаточно выбрать из списка улицу и номер дома – разумеется, при условии, что их дом обслуживается именно «Теплоэнерго».

- Отключения обусловлены необходимостью проведения профилактического ремонта оборудования котельных, тепловых пунктов и тепловых сетей в рамках обязательных подготовительных мероприятий к предстоящему отопительному сезону. В этом году предстоит заменить более 100 километров сетей, отремонтировать дымовые трубы, аккумуляторные баки, теплообменное оборудование и многое другое, - отметили в пресс-службе компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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