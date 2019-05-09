Появился график отключений горячей воды в Нижнем Новгороде на 2019 год
В Нижнем Новгороде опубликован график отключения горячей воды в рамках летней ремонтной кампании. Посмотреть его можно на главной странице сайта АО «Теплоэнерго». Об этом сообщает пресс-служба компании.
Чтобы узнать, когда в каждом конкретном доме будет отключена горячая вода, нижегородцам достаточно выбрать из списка улицу и номер дома – разумеется, при условии, что их дом обслуживается именно «Теплоэнерго».
- Отключения обусловлены необходимостью проведения профилактического ремонта оборудования котельных, тепловых пунктов и тепловых сетей в рамках обязательных подготовительных мероприятий к предстоящему отопительному сезону. В этом году предстоит заменить более 100 километров сетей, отремонтировать дымовые трубы, аккумуляторные баки, теплообменное оборудование и многое другое, - отметили в пресс-службе компании.
ИСТОЧНИК KP.RU