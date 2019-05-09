СЕГОДНЯ 09:09 2019-05-09T09:09:54+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем Победы. Текст поздравления опубликован на сайте регионального правительства.

«74 года назад была подведена черта под самым масштабным военным конфликтом в истории человечества. Именно советские воины нанесли врагу сокрушительный удар. Смоленск, Москва, Харьков, Сталинград, Севастополь, Варшава, Будапешт, Берлин, Курская дуга — сотни мест на карте стали символами храбрости и героизма наших солдат!

Почти миллион жителей Горьковской области ушли тогда на фронт, а треть из них уже не вернулись домой. Наш долг — вечно хранить память об их подвиге, воспитывать на его примере новые поколения. Пока воины сражались на фронте, здесь, в тылу, ковалось оружие Великой Победы. Танки и артиллерийские системы, самолеты и подводные лодки — новейшие образцы военной техники выпускались в Горьком, несмотря на взрывы фашистских бомб!

В День Победы мы отдаем дань памяти всем, кто приближал радостное событие! Низкий поклон ветеранам, тем, кто сражался с фашистами лицом к лицу и трудился в тылу! Мы гордимся вами! Вечная память погибшим за правое дело! Пусть их подвиг живет в веках!

В этот великий праздник желаю всем жителям Нижегородской области здоровья, счастья, благополучия и мира!»

ИСТОЧНИК KP.RU