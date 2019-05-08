Нижегородская жилищная инспекция выписала ДУКам штрафы на четыре миллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:20 2019-05-08T17:20:53+03:00

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С начала года Нижегородская государственная жилищная инспекция выписала домоуправляющим компаниям штрафы на сумму больше 4 миллионов рублей за нарушения в содержании контейнерных площадок. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как говорится в сообщении, очередная проверка в рамках месячника по благоустройству прошла в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Специалисты государственной жилищной инспекции вместе с представителями регионального оператора и домоуправляющих компаний побывали на бульваре Мира и на Ярмарочном проезде.

- Проверка показала, что содержание контейнерных площадок не очень хорошее, - заключил первый заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции региона Дмитрий Петров. - Они помятые, не покрашены, есть сломанные баки. Кроме того, твердые коммунальные отходы не везде вывозят своевременно. В первую очередь, речь идет о ветках после субботников и мусор после текущего ремонта.

Как сообщается, с начала года на горячую линию государственной жилищной инспекции поступило около 4,2 тысяч обращений по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами. Вопросов содержания контейнерных площадок касались 630 обращений.

ИСТОЧНИК KP.RU