Нижегородские кладбища обработают от клещей

СЕГОДНЯ 16:18 2019-05-08T16:18:38+03:00

Всего планируется обработать почти 570 га кладбищ

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На нижегородских кладбищах с 13 мая начнутся работы по акарицидной обработке и барьерной дератизации. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- На время проведения данных работ гражданам рекомендуется воздержаться от посещения территории кладбищ, - говорится в сообщении. – Само проведение акарицидной обработки проводится только при благоприятном метеопрогнозе. Это подразумевает то, что осадки дожди не должны идти как минимум в течение трех дней после проведения процедуры. В связи с этим в график могут быть внесены изменения из-за погодных условий.

КОНКРЕТНО

Где и когда будет проводиться обработка?

На кладбищах «Афонинское», «Высоковское», «Новопокровское», «Кузнечихинское» – с 13 по 19 мая 2019 года;

на кладбищах «Кооперативное», «Копосово-Высоково», «Красная Этна» – с 20 по 26 мая 2019 года;

на кладбищах «Марьина роща» и «по ул. Пушкина» – с 27 мая по 2 июня 2019 года;

на кладбище «Нижегородское» (1 и 2 очередь) – с 3 по 9 июня 2019 года;

на кладбищах «Нагорное» и «Румянцевское» – с 10 по 16 июня 2019 года;

на кладбище «Ново-Сормовское» – с 17 по 25 июня 2019 года;

на кладбищах «Старо Автозаводское» и «Новое Стригинское» – с 1 по 8 июля 2019 года;

на кладбище «Стригино» – с 9 по 16 июля 2019 года;

на кладбищах «Сортировочное» и «Березовая пойма» – с 17 по 24 июля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU