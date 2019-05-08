2019-05-08T15:32:30+03:00
Общество

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» продлил прием заявок на конкурс социальных и культурных проектов

Получить грант можно по трем основным номинациям
Эльвира ОСИПОВА
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ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» продлевает прием заявок на XIII Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». Подать заявку можно по 31 мая включительно. Об этом сообщают организаторы конкурса.

- Получить грант могут любые некоммерческие негосударственные и бюджетные организации, а также органы местного самоуправления Нижегородской области, - говорится в сообщении. – Получить грант можно по трем основным номинациям «Экология», «Духовность и культура» и «Спорт».

Форму заявки и положение о конкурсе можно найти на официальной странице ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» http://nnos.lukoil.ru/ru (Раздел «Ответственность»).

СПРАВКА

Cтарт XIII Конкурсу социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» на территории Нижегородской области был дан в марте этого года. Реализация проектов на территории региона осуществляется при непосредственной поддержке Компании с 2007 года. За это время шанс на реализацию получили более 470 ярких и полезных идей, направленных на развитие спорта, детского творчества, культуры, популяризацию здорового образа жизни, образования в области экологической ответственности. В 2018 году от Нижегородской области на конкурс было подано 130 заявок, 36 из них стали победителями

ИСТОЧНИК KP.RU

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