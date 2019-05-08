«Парк славы» передан в собственность города после обращения автозаводчан к Глебу Никитину

СЕГОДНЯ 15:09 2019-05-08T15:09:54+03:00

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Мемориальный комплекс «Парк Славы» накануне Дня Победы перешел из федеральной собственности в муниципальную. Это было сделано после обращения жителей Автозаводского района к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Символично, что мемориальный комплекс «Парк Славы» передан в собственность Нижнего Новгорода в преддверии великого праздника – Дня Победы, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Уверен, что муниципальные власти приложат все усилия, чтобы привести столь важный объект в порядок.

Напомним, ранее Глеб Никитин мемориальный комплекс «Парк Славы», открытый в честь 35-летия Победы в Великой Отечественной войне. Несколько лет назад объекты мемориального комплекса находились в пользовании ОАО «ГАЗ», а затем перешли в федеральную собственность. После этого жители города обратились к главе региона за помощью в благоустройстве парка , и Глеб Никитин подключился к решению этого вопроса.

ИСТОЧНИК KP.RU