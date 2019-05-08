2019-05-08T14:25:10+03:00
Общество

Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров по числу сохраненных жизней

За первые три месяца 2019 года в регионе снизилась смертность
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Нижегородская область вошла в число 69 регионов-лидеров по количеству сохраненных жизней. Об этом стало известно в ходе видеоселекторного совещания под председательством первого заместителя министра здравоохранения России Татьяны Яковлевой. На этот раз совещание было посвящено реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».

- В изменении демографической ситуации региона наметилась положительная динамика, - отметила заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева. – По данным Росстата, за январь-март 2019 года смертность в регионе снизилась с 12498 случаев в 2018 году до 11 846 случаев в 2019 году. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года удалось сохранить 652 жизни.

В настоящее время основные ориентиры нацпроекта «Здравоохранение» в Нижегородской области уже сложились – это снижение смертности и увеличение продолжительности жизни.

- В результате реализации региональных проектов в рамках нацпроекта «Здравоохранение» мы планируем снизить общий уровень смертности населения Нижегородской области с 14,7 промилле в 2017 году до 12,6 промилле к 2024 году, - отметила и. о. министра здравоохранения Нижегородской области Елена Саксонова. – Также планируется снизить уровень смертности в трудоспособном возрасте с 526,8 случаев на 100 тысяч населения до 401,2 случаев к концу реализации национального проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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