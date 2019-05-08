Больше 33 тысяч кубометров мусора вывезли из Нижнего Новгорода в рамках месячника по благоустройству

СЕГОДНЯ 12:56 2019-05-08T12:56:43+03:00

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В Нижнем Новгороде продолжается месячник по благоустройству, в рамках которого вывезли больше 33 тысяч кубометров мусора. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- В Автозаводском районе было вывезено больше 12 тысяч кубометров мусора и отремонтировано 458 контейнерных площадок, - говорится в сообщении. - Всего в–месячнике по благоустройству приняли участие больше 94 тысяч человек. В Ленинском районе за неделю было отремонтировано 2,5 тысячи квадратных метров дорог, а также были отремонтированы пять детских и четыре спортивных площадок. В Московском районе с начала месячника вывезли 6 106 кубометров мусора и отремонтировано 5 тысяч квадратных метров дорог. В Советском районе было вывезено около 10,7 тысяч кубометров дорог, в том числе 52 кубометра с кладбищ.

- Сегодня мы провели очередной объезд района в рамках месячника по благоустройству, - отметил глава администрации Советского района Владимир Исаев. - Сейчас подрядчики заканчивают формовочную обрезку деревьев и вывозят остатки веток, кое-где еще по району продолжаются работы по покраске бордюров и ограждений.

ИСТОЧНИК KP.RU