2019-05-08T12:56:43+03:00
Общество

Больше 33 тысяч кубометров мусора вывезли из Нижнего Новгорода в рамках месячника по благоустройству

В ходе месячника проводилась уборка мусора и ямочный ремонт
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

В Нижнем Новгороде продолжается месячник по благоустройству, в рамках которого вывезли больше 33 тысяч кубометров мусора. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- В Автозаводском районе было вывезено больше 12 тысяч кубометров мусора и отремонтировано 458 контейнерных площадок, - говорится в сообщении. - Всего в–месячнике по благоустройству приняли участие больше 94 тысяч человек. В Ленинском районе за неделю было отремонтировано 2,5 тысячи квадратных метров дорог, а также были отремонтированы пять детских и четыре спортивных площадок. В Московском районе с начала месячника вывезли 6 106 кубометров мусора и отремонтировано 5 тысяч квадратных метров дорог. В Советском районе было вывезено около 10,7 тысяч кубометров дорог, в том числе 52 кубометра с кладбищ.

- Сегодня мы провели очередной объезд района в рамках месячника по благоустройству, - отметил глава администрации Советского района Владимир Исаев. - Сейчас подрядчики заканчивают формовочную обрезку деревьев и вывозят остатки веток, кое-где еще по району продолжаются работы по покраске бордюров и ограждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» продлил прием заявок на конкурс социальных и культурных проектов
«Парк славы» передан в собственность города после обращения автозаводчан к Глебу Никитину
Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров по числу сохраненных жизней
В Нижегородской области сохранится высокая пожароопасность лесов и торфяников
Площадку около стадиона «Труд» заасфальтируют 8 мая
На конкурсный отбор проектов по программе поддержки местных инициатив поступило 600 заявок
Евгений Костин: «Основная цель Диктанта Победы – это память, которую нужно передавать потомкам»
Директор Нижегородского цирка Инна Ванькина стала участницей акции «Диктант Победы»
Глеб Никитин поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы
В Нижнем Новгороде ликвидировали больше ста несанкционированных свалок
Народный концерт «Военные песни у Кремля» состоится в Нижнем Новгороде
Участники ВИА «Синяя птица» поздравили нижегородских ветеранов с Днем Победы
Глеб Никитин: «На День Победы нижегородцы увидят уникальное авиашоу»
Прокуратура нашла нарушения в организации питания в двух детсадах Чкаловского района
Оркестр МВД по Нижегородской области сыграет песни военных лет
Уникальные открытки можно будет отправить 9 мая с площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде
Памятник митрополиту Николаю откроют в столице Приволжья
Акция «Красная гвоздика» стартовала в Нижегородской области
В Нижнем Новгороде погорельцы попросили чиновников переселить их в другой дом
В Нижегородской области удалось спасти 3,5 тысячи экземпляров жизнеспособной рыбы
Признаков насильственной смерти у 15-летней Нади Ежовой не обнаружено
Режим работы светофоров изменили на Казанском шоссе
В Нижнем Новгороде поймали подозреваемого в убийстве 64-летнего Вячеслава Чалова
Более 190 лифтов планируется заменить в Нижегородской области в 2019 году
Самый крупный в регионе молочный комплекс построят в Лысковском районе
Молодая нижегородка организовала подпольное казино у Московского вокзала
Бензин и дизельное топливо будут производить в Дзержинске
С 8 мая будут запущены прямые электрички из Нижнего Новгорода до Шахуньи