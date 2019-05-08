В Нижегородской области сохранится высокая пожароопасность лесов и торфяников

СЕГОДНЯ 11:20 2019-05-08T11:20:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нижегородской области с 9 по 13 мая сохранится высокая пожароопасность лесов и торфяников. Экстренное предупреждение сегодня выпустило ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- В связи с неблагоприятными погодными явлениями в Нижегородской области повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, - предупреждают спасатели ГУ МЧС России по Нижегородской области. – Они могут быть связаны с возникновением природных пожаров. В частности, прогнозируется как увеличение числа самих пожаров, так и распространение огня на населенные пункты и линии электропередач.

В связи с этим спасатели призывают нижегородцев соблюдать все необходимые меры пожарной безопасности и запрет на посещение лесов. Кроме того, стоит быть особенно внимательными при посещении своих садовых участков – нельзя жечь мусор вблизи леса и лесных насаждений. И, наконец, в случае необходимости все нижегородцы могут обращаться по телефону горячей линии ГУ МЧС России по Нижегородской области – 8 (831) 439-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU