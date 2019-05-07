Евгений Костин: «Основная цель Диктанта Победы – это память, которую нужно передавать потомкам»

СЕГОДНЯ 17:56 2019-05-07T17:56:18+03:00

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Сегодня, 7 мая 2019 года, в Нижнем Новгороде прошла Всероссийская акция «Диктант Победы», участниками которой стали больше трех тысяч нижегородцев. Одним из участников стал президент «Нижегородского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития» Евгений Костин.

- Диктант не был сложным, были сомнения по ответам на несколько вопросов. И меня это заставит лишний раз вспомнить некоторые важные даты. В целом я достаточно ответственно подошел к подготовке, тем более что люблю историю, - отметил Евгений Костин. - Но основная цель этого диктанта не знания, хотя они тоже важны, а все-таки та память, которую нужно хранить в себе и передавать потомкам. Очень важно, чтобы молодое поколение знало и помнило, что такое Великая Отечественная война. Чтобы такие трагические события больше не повторялись ни в нашей стране, ни в целом на планете Земля.

Напомним, Всероссийская акция «Диктант победы» прошла в Нижнем Новгороде 7 мая. В Нижегородской области работали шесть площадок, три из которых расположены в Нижнем Новгороде: ННГУ им. Лобачевского, НГПУ им. Минина и НГТУ им. Алексеева. Еще три площадки работали на территории области – в Сарове, Дзержинске и Арзамасе.

ИСТОЧНИК KP.RU