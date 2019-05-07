Директор Нижегородского цирка Инна Ванькина стала участницей акции «Диктант Победы»

СЕГОДНЯ 17:50 2019-05-07T17:50:54+03:00

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Директор Нижегородского цирка Инна Ванькина стала участницей торжественной акции «Диктант Победы». Всего в акции участвовали больше трех тысяч нижегородцев.

- Для меня была большая честь сегодня принять участие в Диктанте Победы. Удивила и порадовала прекрасная организация этого мероприятия. 20 вопросов, очень интересных, очень важных, которые заставили задуматься и немного засомневаться. А еще они вдохновили меня на то, чтобы сегодня вечером дома проверить свои ответы и заодно еще почитать об этом славном периоде нашей истории, - отметила Инна Ванькина. - Самое главное, что сегодня мы вспоминаем о наших близких и родных, которые приняли участие в Великой Отечественной войне. Для каждой российской семьи это, прежде всего, большая боль. И День Победы - это, конечно, праздник со слезами на глазах. И для нас, для горьковчан, для жителей Нижнего Новгорода очень важно понимать, что каждый второй автомобиль, каждый третий танк, и каждая четвертая артиллерийская установка были произведены в городе Горьком. Именно здесь, в Горьком, усилиями наших бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек в том числе ковалась великая Победа.

Напомним, Всероссийская акция «Диктант победы» прошла в Нижнем Новгороде 7 мая. В Нижегородской области работали шесть площадок, три из которых расположены в Нижнем Новгороде: ННГУ им. Лобачевского, НГПУ им. Минина и НГТУ им. Алексеева. Еще три площадки работали на территории области – в Сарове, Дзержинске и Арзамасе.

ИСТОЧНИК KP.RU