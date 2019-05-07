В Нижнем Новгороде ликвидировали больше ста несанкционированных свалок

СЕГОДНЯ 17:17 2019-05-07T17:17:43+03:00

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В рамках месячника по благоустройству с 19 апреля по 7 мая на территории Нижнего Новгорода была ликвидирована 101 свалка общим объемом больше трех тысяч кубометров. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- С начала месячника по благоустройству в Автозаводском районе была ликвидирована 21 несанкционированная свалка общим объемом 301 кубометр, - говорится в сообщении. – В Московском районе были ликвидированы 38 свалок общим объемом 1 105 кубометров. И, наконец, в Сормовском районе было ликвидировано 42 свалки общим объемом 1 630 кубометров.

Напомним, месячник по благоустройству проходит в Нижнем Новгороде с 5 апреля по 15 мая. Соответствующее постановление было подписано главой Нижнего Новгорода Владимиром Пановым для приведения города в порядок после зимы. В ходе месячника по благоустройству в городе проходят многочисленные субботники и другие массовые акции, в которых могут участвовать все желающие нижегородцы.

ИСТОЧНИК KP.RU