2019-05-07T14:27:43+03:00
Общество

Народный концерт «Военные песни у Кремля» состоится в Нижнем Новгороде

Мероприятие пройдет на площади Минина и Пожарского в День Победы
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Масштабный народный концерт «Военные песни у Кремля» состоится в Нижнем Новгороде в День Победы. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Такой концерт пройдет в Нижнем Новгороде впервые. Его формат будет очень необычным, но весьма актуальным – с участием непрофессиональных певцов, жителей Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

Конкурс заявок был объявлен еще в марте 2019 года. Каждый желающий мог прислать видео, где он исполняет любимую песню военных лет. Каждый день на почту приходили видеоролики, в которых пели дети, студенты, пенсионеры…

В состав финалистов вошли десять участников. Ими стали нижегородский второклассник Арсений Тиунов, пенсионер из Автозавода Александр Пономарев, вожатый детского дома из Дзержинска Михаил Крезовский, студент из Княгининского района Амо Амоян, комбайнеры из Арзамаса и другие. Они выступят вместе с профессиональными известными певцами и группами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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