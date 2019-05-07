Глеб Никитин: «На День Победы нижегородцы увидят уникальное авиашоу»

СЕГОДНЯ 12:29 2019-05-07T12:29:24+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 7 мая принял участие в генеральной репетиции военного парада на площади Минина и Пожарского, посвященного 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- На самом деле сегодня мы увидели полноценный парад. Наши военнослужащие в очередной раз продемонстрировали свою выучку и высочайший профессионализм. В мероприятии приняли участие больше тысячи человек, механизированная колонна состоит из 58 единиц техники. Это больше чем в прошлом году, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Особой частью Дня Победы станет уникальное авиашоу. Фигуры высшего пилотажа покажет нижегородцам самолет МИГ-29. Удобнее всего за этим будет наблюдать с Нижневолжской набережной. Там самолет поприветствует участников «Бессмертного полка.

По словам губернатора, он сам тоже планирует принять участие в шествии «Бессмертного полка» и призывает присоединиться к ней всех, чьи родственники воевали или трудились на благо великой победы.

ИСТОЧНИК KP.RU