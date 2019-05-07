2019-05-07T10:45:43+03:00
Общество

Оркестр МВД по Нижегородской области сыграет песни военных лет

Концерт пройдет утром 8 мая
Юлия ДАНЧЕНКО
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В последний рабочий день перед Днем Победы оркестр полицейского главка будет создавать праздничное настроение с самого утра. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Нижегородской области.

Музыканты соберутся перед станцией метро «Горьковская» со стороны здания ГУ МВД в Нижнем Новгороде. Веселыми мелодиями они будут создавать праздничное весеннее настроение у нижегородцев.

Концерт начнется в 8.30.

Выступления оркестра ГУ МВД России по Нижегородской области для жителей и гостей Нижнего Новгорода уже стали традиционными, и некоторые нижегородцы уже специально приходят к станции метро, чтобы послушать игру оркестра.

Напомним, 9 мая в Нижнем Новгороде будут перекрыты многие улицы. Узнать, какие дороги перекроют и как можно их объехать, можно в материале "Комсомольской правды" - Нижний Новгород".

ИСТОЧНИК KP.RU

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