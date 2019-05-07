2019-05-07T09:36:05+03:00
Общество

Уникальные открытки можно будет отправить 9 мая с площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде

Открытки будут погашены памятным штемпелем
Юлия ДАНЧЕНКО
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На площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде 9 мая пройдет спецгашение почтовых открыток памятным штемпелем «С Днем Победы! Нижний Новгород 603000» и «Наша Победа. 9 МАЯ. Нижний Новгород». Об этом сообщила пресс-служба нижегородского филиала Почты России.

Также на центральной площади будет проходить социальный проект «Открытка из прошлого. Нижегородская почтовая карточка». В честь праздника были отпечатаны исторические открытки с изображением техники, выпущенной во время войны на Горьковских заводах, «Сормовичи-ополченцы», «Сормовичи в строю», «170 лет. Красное Сормово», «Хлеб блокадного Ленинграда», «Фронтовая жизнь», «Отправка на фронт частей Горьковского формирования от Нижегородского кремля».

Все эти открытки с памятным штемпелем можно будет отправить прямо с площади Минина и Пожарского.

Спецгашение открыток пройдет на пересечении улицы Минина с площадью Минина и Пожарского с 14.00 до 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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