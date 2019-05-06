Памятник митрополиту Николаю откроют в столице Приволжья

СЕГОДНЯ 18:15 2019-05-06T18:15:37+03:00

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Торжественная церемония открытия памятника митрополиту Нижегородскому и Арзамасскому Николаю (Кутепову) пройдет перед зданием Нижегородской духовной семинарии на Похвалинском съезде, 5 во вторник, 7 мая. Как сообщается на сайте Нижегородской епархии, чин освящения памятника совершит действующий митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Мероприятие приурочено к 95-летию со дня рождения бывшего владыки. Он четверть века управлял Нижегородской епархией. С ним связано возрождение церковной жизни на нижегородской земле.

Отмечается, что автором памятника стал член Московского союза художников скульптор Алексей Щитов. Архитектурный проект сделали сотрудники персональной творческой мастерской архитектора Сергея Тимофеева.

Кстати, после торжественной церемонии открытия монумента в актовом зале Нижегородской духовной семинарии состоится вечер памяти митрополита Николая.

ИСТОЧНИК KP.RU