СЕГОДНЯ 18:05 2019-05-06T18:05:40+03:00

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Благотворительная акция «Красная гвоздика» стартовала в Нижегородской области, сообщает нижегородское отделение общественного движения «Волонтеры Победы».

По всему региону определены специальные точки, где волонтеры до 22 июня будут продавать значки «Красная гвоздика». Любой сможет отдать за сувенир сумму, которую посчитает нужным. Собранные деньги пойдут на покупку лекарств и реабилитацию ветеранов Великой Отечественной войны, живущих на нижегородской земле.

В Нижнем Новгороде значки можно приобрести на площади Горького, площади Минина, в Автозаводском парке, парке Победы, на площади Революции, площади Жукова и в парке 1 Мая.

В прошлом году благодаря такой акции удалось помочь ветеранам Марии Морозовой и Александре Лепетовой.

Напомним, 9 мая в пяти районах столицы Приволжья изменится схема движения транспорта. Так, в центре Нижнего Новгорода будут перекрыты все улицы, ведущие к площади Минина и Пожарского.

ИСТОЧНИК KP.RU