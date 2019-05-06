В Нижнем Новгороде погорельцы попросили чиновников переселить их в другой дом

СЕГОДНЯ 17:54 2019-05-06T17:54:04+03:00

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Страшный пожар произошел в жилом двухэтажном доме на улице Героя Давыдова в Московском районе 6 мая в 1.29. По информации на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области, площадь возгорания составила 225 квадратных метров.

В результате возгорания погиб 30-летний мужчина, было эвакуировано 20 жильцов, в том числе четверо детей.

В районную администрацию обратилась одна из проживающих в сгоревшей двухэтажке семей. Погорельцы попросили переселить их в другой дом. Чиновники сообщили, что предложили потерпевшим варианты жилых помещений, и они ушли думать.

- Все пострадавшие в настоящее время разместились у родных, - уточнили в администрации Московского района. - Размер материальной помощи для погорельцев будет определяться индивидуально.

Ранее «Комсомолка» писала, что из-за пала сухой травы в Нижегородской области сгорело 80 строений. Одиннадцать из них - жилые дома. Один человек получил серьезные ожоги, еще один погиб. И все это - последствия неосторожного обращения с огнем или сознательного поджога сухой травы.

ИСТОЧНИК KP.RU