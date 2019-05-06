Признаков насильственной смерти у 15-летней Нади Ежовой не обнаружено

СЕГОДНЯ 17:28 2019-05-06T17:28:35+03:00

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Тело 15-летней Нади Ежовой, о смерти которой волонтеры сообщили утром 6 мая, нашли рыбаки на берегу Волги. По информации пресс-службы СУ СКР по региону, на место происшествия тотчас выехали следователи Кстова и организовали доследственную проверку.

Предварительно, признаки насильственной смерти отсутствуют. Причины смерти девушки станут понятны после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего. А по итогам проверки материал будет направлен для присоединения к уголовному делу, возбужденному по факту исчезновения нижегородки.

«Комсомольская правда» рассказывала, что 15-летняя Надя Ежова ушла из школы искусств в 19.00 23 апреля, а домой не вернулась. Ее разыскивали и полицейские, и волонтеры.

Напомним, в Нижнем Новгороде разыскивается еще одна девушка - 15-летняя школьница Светлана Гашева, которая находится на седьмом месяце беременности.

ИСТОЧНИК KP.RU