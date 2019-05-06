В Нижнем Новгороде поймали подозреваемого в убийстве 64-летнего Вячеслава Чалова

СЕГОДНЯ 16:54 2019-05-06T16:54:06+03:00

Пожилой мужчина не выходил на связь с 30 апреля

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Полицейские заключили под стражу подозреваемого в убийстве покупателя его гаража на улице Строкина в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

«Комсомольская правда» писала, что волонтеры разыскивали 64-летнего нижегородца Вячеслава Чалова, который ушел из дома днем 30 апреля, пошел в гараж на улице Строкина и не вернулся.

По информации следователей, родственники обратились в полицию 1 мая. Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Задержать подозреваемого удалось в Вязниках Владимирской области. По версии следствия, 30 апреля преступник и его жертва находились в гараже. Между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой бывший хозяин убил нового владельца гаража. Тело он вывез на автомобиле ВАЗ и спрятал.

Добавим, что подозреваемый был ранее судим за убийство. Скоро ему предъявят обвинение.

ИСТОЧНИК KP.RU