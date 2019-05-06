Более 190 лифтов планируется заменить в Нижегородской области в 2019 году

СЕГОДНЯ 16:25 2019-05-06T16:25:09+03:00

На программу по замене лифтов потратят около 399 млн рублей

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Более 190 лифтов планируется заменить в Нижнем Новгороде и области в текущем году, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В понедельник, 6 мая, эксперты приняли лифтовое оборудование в Канавинском районе областного центра. В ходе мероприятия и. о. гендиректора Фонда капремонта Дмитрий Гнатюк напомнил, что программа по замене лифтов находится на особом контроле у главы региона Глеба Никитина.

- Мы предъявляем высокие требования к работе подрядных организаций. В первую очередь к безопасности, а также к соблюдению сроков проведения работ, - добавил Гнатюк.

Процесс замены лифта занимает 122 дня. За это время производятся поставка оборудования, демонтаж старого лифта и установка новых кабин. Сюда же входят техническое освидетельствование и подготовка паспорта лифта.

В течение 2019 года планируется установить 122 лифта в 39 МКД Нижнего Новгорода и 71 лифт в 23 МКД региона. Общая сумма финансирования работ в этом году - около 399 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU