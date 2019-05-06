Самый крупный в регионе молочный комплекс построят в Лысковском районе

СЕГОДНЯ 16:12 2019-05-06T16:12:37+03:00

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Вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин заявил о крупных инвестпроектах в сельском хозяйстве, реализация которых намечена на 2019 год. По словам чиновника, одним из таких проектов является строительство молочного комплекса в Лысковском районе на 2,5 тысячи голов крупного рогатого скота. Он должен стать самым крупным в регионе, передает пресс-служба облправительства.

- Проект уже прошел госэкспертизу, - уточнил Люлин. - Инвестор рассчитывает начать строительство в течение месяца.

Кроме того, в планах начать возведение крупнейшего тепличного комплекса площадью 17 га на Бору. Там будут выращивать овощи закрытого грунта.

Чиновник отметил, что пока регион существенно отстает от соседних областей по объему производства тепличных овощей. В Нижегородской области всего три тепличных комбината, что крайне мало. Строительство тепличного комплекса позволит увеличить объемы производства овощей закрытого грунта более чем в два раза.

Вдобавок ко всему в мае планируется завести скот на ферму по производству козьего и овечьего молока в Лысковском районе.

Напомним, глава региона Глеб Никитин увеличил господдержку сельского хозяйства в Нижегородской области на 27,5% из облбюджета в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU