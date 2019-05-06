Бензин и дизельное топливо будут производить в Дзержинске
В городе Дзержинске Нижегородской области начнут производить бензин и дизельное топливо Евро-5. Соответствующее соглашение подписали гендиректор АО «Корпорация развития Нижегородской области» Тимур Халитов и гендиректор АО «Научно-производственное предприятие «Макстон-Дзержинск» Максим Полевой. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Согласно информации, предприятие будет выпускать дизельное топливо качества Евро-5 и бензин для промышленных целей, а также нефтяной кокс, пропан-бутан и серу. Мощность завода составит 200 тысяч тонн в год.
Объем инвестиций в проект составит около пяти миллиардов рублей. Проект планируется реализовать до 2021 года.
Напомним, что для создания комфортных условий работы инвесторов по поручению губернатора Глеба Никитина в Нижегородской области созданы Корпорация развития, ТОСЭР в Володарске и Решетихе, а также сформирован институт инвестиционных уполномоченных.
ИСТОЧНИК KP.RU