С 8 мая будут запущены прямые электрички из Нижнего Новгорода до Шахуньи

СЕГОДНЯ 13:52 2019-05-06T13:52:35+03:00

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Начиная с 8 мая, из Нижнего Новгорода вновь будут ходить прямые электрички до Шахуньи. Об этом сообщили в АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания».

Сейчас, чтобы добраться до Шахуньи или Пижмы нижегородцам приходится делать пересадку на станции Урень. Введение прямых электричек не только сделает поездку более удобной, но время в пути тоже сократиться. Так, до Шахуньи можно будет добраться на 20 минут быстрее. А до Пижмы поездка сократиться на 30 минут.

Электрички будут отправляться из Нижнего Новгорода ежедневно в 09.00, 13.05, 17.10 и 18.27. В Шахунье они окажутся в 12.31, 16.39, 20.32 и 21.58.

Обратная электричка из Шахуньи в Нижний Новгород будет отправляться также ежедневно в 05.52, 11.17, 14.55 и 18.19, на место назначения пригородный поезд будет прибывать 09.49, 14.55, 18.39 и 21.58.

ИСТОЧНИК KP.RU