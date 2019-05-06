Нижегородцы просят поддержать реконструкцию хоккейной коробки на проспекте Гагарина
Нижегородцы просят поддержать реконструкцию хоккейной коробки в районе дома № 60 по проспекту Гагарина в общероссийском голосовании реконструкции дворовых коробок. Об этом сообщают активисты проекта.
- Сейчас на главный приз претендуют два города - Нижний Новгород и Ярославль.
Идём ноздря в ноздрю, - объясняют нижегородцы. - Ещё одно общественное место станет облагороженным и доступным для взрослых и детей с помощью добрых спонсоров. Помогите, пожалуйста, Нижнему Новгороду победить!
Чтобы поддержать нижегородцев в этом голосовании, достаточно перейти по ссылке и проголосовать.
- Хоккейная коробка - это важный социальный объект для поддержания здорового образа жизни и объединяющий жителей, - объясняют жители Нижнего Новгорода. - В наших дворах их осталось совсем немного и они, в основном, в плачевном состоянии.
С помощью данного проекта нижегородцы надеются получить еще одно благоустроенное место в Нижнем Новгороде.
ИСТОЧНИК KP.RU