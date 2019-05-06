Нижегородцы просят поддержать реконструкцию хоккейной коробки на проспекте Гагарина

СЕГОДНЯ 13:13 2019-05-06T14:25:49+03:00

В интернет-голосовании вперед выбились Нижний Новгород и Ярославль

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Нижегородцы просят поддержать реконструкцию хоккейной коробки в районе дома № 60 по проспекту Гагарина в общероссийском голосовании реконструкции дворовых коробок. Об этом сообщают активисты проекта.

- Сейчас на главный приз претендуют два города - Нижний Новгород и Ярославль.

Идём ноздря в ноздрю, - объясняют нижегородцы. - Ещё одно общественное место станет облагороженным и доступным для взрослых и детей с помощью добрых спонсоров. Помогите, пожалуйста, Нижнему Новгороду победить!

Чтобы поддержать нижегородцев в этом голосовании, достаточно перейти по ссылке и проголосовать.

- Хоккейная коробка - это важный социальный объект для поддержания здорового образа жизни и объединяющий жителей, - объясняют жители Нижнего Новгорода. - В наших дворах их осталось совсем немного и они, в основном, в плачевном состоянии.

С помощью данного проекта нижегородцы надеются получить еще одно благоустроенное место в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU