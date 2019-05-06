2019-05-06T13:02:28+03:00
Общество

Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево

Эта телеграмма была направлена в адрес врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил телеграмму в адрес врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в связи с авиакатастрофой в Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Чрезвычайное происшествие, унесшее десятки жизней, стало настоящей трагедией для всей России. Погибли люди, в том числе и дети, - напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Это невосполнимая утрата. Жители Нижегородской области скорбят вместе с вами и всем сердцем верят в скорейшее выздоровление пострадавших. Прошу передать слова соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, страшная трагедия произошла в аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года. По последним данным, в результате аварийной посадки погиб 41 человек. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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