Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево

СЕГОДНЯ 12:51 2019-05-06T13:02:28+03:00

Эта телеграмма была направлена в адрес врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил телеграмму в адрес врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в связи с авиакатастрофой в Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Чрезвычайное происшествие, унесшее десятки жизней, стало настоящей трагедией для всей России. Погибли люди, в том числе и дети, - напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Это невосполнимая утрата. Жители Нижегородской области скорбят вместе с вами и всем сердцем верят в скорейшее выздоровление пострадавших. Прошу передать слова соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, страшная трагедия произошла в аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года. По последним данным, в результате аварийной посадки погиб 41 человек. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU