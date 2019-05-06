Компания молодежи и пятилетний ребенок перевернулись на иномарке в Арзамасском районе

СЕГОДНЯ 11:29 2019-05-06T11:29:22+03:00

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Двое молодых мужчин, женщина и ребенок пострадали в аварии в Арзамасском районе днем в воскресенье, 5 мая 2019 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла около 14:40 на 99-м километре автодороги Нижний Новгород – Саратов. 26-летний водитель автомобиля «Фольксваген» со стажем семь лет не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В результате пострадал сам водитель, а также его пассажиры: 28-летний мужчина, 32-летняя женщина и пятилетний мальчик. Они получили ушибы, переломы и ссадины. Все пострадавшие были госпитализированы в больницу имени Владимирского в Арзамасе.

Напомним, страшная авария с участие двух большегрузов произошла в Нижегородской области утром в воскресенье, 5 мая 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU