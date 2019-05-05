2019-05-05T20:48:59+03:00
Общество

15-летняя школьница на седьмом месяце беременности пропала в Нижнем Новгороде

Светлана Гашева в очередной раз сбежала из ГКУ «СРЦН Ласточка»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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15-летняя школьница на седьмом месяце беременности пропала в Нижнем Новгороде15-летняя школьница на седьмом месяце беременности пропала в Нижнем НовгородеФото: СОЦСЕТИ
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15-летняя Светлана Гашева в очередной раз пропала в Нижнем Новгороде. Девушка снова сбежала из ГКУ «СРЦН Ласточка» в пятницу, 3 мая. Об этом сообщает нижегородская поисково-спасательная группа «Рысь».

Света Гашева имеет среднее телосложение, рост 153 сантиметра, светлые волосы до плеч и серые глаза. На ней была надета черная удлиненная куртка, бежевая футболка, черные кожаные лосины и серо-зеленые кроссовки. Из особых примет – татуировка на левой руке «I LOVE MY MOM». Кроме того, девушка сейчас на седьмом месяце беременности.

Любую информацию о пропавшей просьба сообщать по телефону 8 (831) 28-38-200 (волонтеры) или 102 (полиция).

Ранее Светлана Гашева уже как минимум дважды сбегала из этого реабилитационного центра. Но тогда ей компанию обычно составляла подруга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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