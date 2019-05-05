220 свадеб сыграли нижегородцы на пасхальной неделе

СЕГОДНЯ 18:18 2019-05-05T18:18:22+03:00

Считается, что брак, заключенный на Красную горку, становится залогом счастливой и благополучной семейной жизни

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В нижегородских отделах ЗАГС 220 пар зарегистрировали свои отношения на пасхальной неделе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В Нижегородском Доме бракосочетания на Красную горку, 5 мая 2019 года, зарегистрировали брак 19 пар. Красную горку отмечают в первое воскресенье после Пасхи. Считается, что если заключить брак в этот день, то семейная жизнь обязательно будет счастливой и благополучной.

Молодоженов и их гостей встречали в ЗАГСе с куличами и народными песнями. Руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова поздравила новобрачных с этим важным событием и пожелала парам любви и взаимопонимания на долгие годы.

Всего же на пасхальной неделе вступить в брак в отделах ЗАГС Нижегородской области планировали около 220 пар.

ИСТОЧНИК KP.RU