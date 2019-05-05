2019-05-05T15:45:53+03:00
Общество

МЧС призывает нижегородцев не жечь траву

Из-за пала сухой травы в Нижегородской области 11 семей лишились крова, один человек погиб
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

МЧС призывает нижегородцев быть аккуратнее с огнем на природе и не жечь траву. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным на 5 мая 2019 года, именно из-за пала сухой травы в Нижегородской области уже сгорело 80 строений. Одиннадцать из них – жилые дома, их владельцы остались без крыши над головой. Один человек получил серьезные ожоги, еще один погиб. И все это – последствия неосторожного обращения с огнем или, что еще хуже, сознательного поджога сухой травы.

Спасатели напоминают – мифы о том, что пал сухой травы полезен, что травяные пожары прогревают и удобряют почву, а свежая трава растет лучше, не имеют ничего общего с реальностью! На самом деле прогрев почвы минимален, минералы от разложившейся травы поступили бы в почву в любом случае, а зеленая трава всего лишь лучше заметна на выжженной земле. Более того, огонь уничтожает семена растений, и наносит лишь вред.

Напомним, с 25 апреля в Нижегородской области действует режим чрезвычайной ситуации в связи с критической пожароопасной обстановкой. Соответствующий Указ был подписан губернатором Глебом Никитиным. Контроль за исполнением Указа главы региона возложен на заместителя губернатора Дмитрия Краснова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Шесть фактов незаконного оборота наркотиков выявили нижегородские полицейские за сутки
Нижегородский музей Пушкина станет участником акции «Ночь музеев»
Похитителя камеры видеонаблюдения с садового участка задержали в Нижегородской области
Высокая пожароопасность лесов сохранится в Нижегородской области с 6 по 9 мая
Двое мужчин обокрали сельскую столовую в Нижегородской области
Станция метро «Буревестник» в Нижнем Новгороде может встать из-за больших очередей
ГИБДД по Нижнему Новгороду проведет рейд «Парковка для инвалидов»
Более 350 школьников Нижегородской области приняли участие в «Состязаниях роботов - 2019»
Все пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений Нижегородской области будут оборудованы лежачими полицейскими
Два нижегородца разгромили центр культурного развития
Летом в Нижегородской области пройдет юбилейная регата «Кубок Р. Е. Алексеева»
В Нижнем Новгороде пропал 64-летний Вячеслав Чалов
Три человека отравились угарным газом в Нижнем Новгороде
Нижегородка отдала мошенникам почти два миллиона рублей