МЧС призывает нижегородцев не жечь траву

СЕГОДНЯ 15:45 2019-05-05T15:45:53+03:00

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МЧС призывает нижегородцев быть аккуратнее с огнем на природе и не жечь траву. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным на 5 мая 2019 года, именно из-за пала сухой травы в Нижегородской области уже сгорело 80 строений. Одиннадцать из них – жилые дома, их владельцы остались без крыши над головой. Один человек получил серьезные ожоги, еще один погиб. И все это – последствия неосторожного обращения с огнем или, что еще хуже, сознательного поджога сухой травы.

Спасатели напоминают – мифы о том, что пал сухой травы полезен, что травяные пожары прогревают и удобряют почву, а свежая трава растет лучше, не имеют ничего общего с реальностью! На самом деле прогрев почвы минимален, минералы от разложившейся травы поступили бы в почву в любом случае, а зеленая трава всего лишь лучше заметна на выжженной земле. Более того, огонь уничтожает семена растений, и наносит лишь вред.

Напомним, с 25 апреля в Нижегородской области действует режим чрезвычайной ситуации в связи с критической пожароопасной обстановкой. Соответствующий Указ был подписан губернатором Глебом Никитиным. Контроль за исполнением Указа главы региона возложен на заместителя губернатора Дмитрия Краснова.

ИСТОЧНИК KP.RU