Нижегородский музей Пушкина станет участником акции «Ночь музеев»

СЕГОДНЯ 13:25 2019-05-05T13:25:55+03:00

Нижегородцы смогут посетить бесплатные экскурсии с 15:00 до 21:00 18 мая 2019 года

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Нижегородский музей А.С. Пушкина присоединится к международной акции «Ночь музеев» 18 мая 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, нижегородцы и гости города смогут бесплатно посетить экскурсии, мастер-классы и познавательно-развлекательные программы с 15:00 до 21:00.

В 16:00 в музее состоится викторина по сказкам Пушкина для детей от 6 до 10 лет. В 17:00 начнется лекция профессора ННГУ И. С. Юхновой «Эпистолярная культура пушкинской эпохи». В 18:00 стартуют экскурсии по экспозиции музея. В 19:00 пройдет мастер-класс «Загадки Болдинского сундука» для детей от 6 до 10 лет. В 20:00 продолжатся экскурсии, а в 21:00 состоится мастер-класс «Урок чистописания».

Участие во всех экскурсиях, программах и мастер-классах бесплатное, однако обязательно требуется предварительная запись.

ИСТОЧНИК KP.RU