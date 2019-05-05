2019-05-05T12:00:17+03:00
Происшествия

Похитителя камеры видеонаблюдения с садового участка задержали в Нижегородской области

Инцидент произошел в Балахнинском районе
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Балахнинском районе Нижегородской области задержали подозреваемого в похищении камеры видеонаблюдения, которая располагалась на территории частного садового участка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Владелец камеры заявил в полицию о пропаже 4 мая 2019 года. Он рассказал, что в ночное время неизвестное лицо совершило хищение камеры системы видеонаблюдения с его участка в садовом товариществе. Материальный ущерб составил около пяти тысяч рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции удалось установить, что к совершению данного противоправного деяния причастен 34-летний житель Балахнинского района. Свою вину в содеянном мужчина уже признал, похищенное имущество изъято у него полицейскими, - сообщили в пресс-службе ведомства. – В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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