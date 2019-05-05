Высокая пожароопасность лесов сохранится в Нижегородской области с 6 по 9 мая

СЕГОДНЯ 10:43 2019-05-05T10:43:49+03:00

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В Нижегородскую область, кажется, пришло настоящее лето – на следующей неделе температура воздуха днем будет достигать +25…+27 градусов Цельсия. Но эту радость серьезно омрачает одно обстоятельство: высокая пожароопасность. Об этом предупреждает Центр управления в кризисных ситуациях по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верне-Волжское УГМС».

Согласно информации, в период с 6 по 9 мая 2019 года местами по региону сохранится высокая – 4 класс – пожароопасность лесов и торфяников. В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением природных пожаров.

Напомним, с 25 апреля в Нижегородской области действует режим чрезвычайной ситуации в связи с критической пожароопасной обстановкой. Соответствующий Указ был подписан губернатором Глебом Никитиным. Контроль за исполнением Указа главы региона возложен на заместителя губернатора Дмитрия Краснова.

ИСТОЧНИК KP.RU