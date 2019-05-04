ГИБДД по Нижнему Новгороду проведет рейд «Парковка для инвалидов»

СЕГОДНЯ 18:58 2019-05-04T18:58:40+03:00

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ГИБДД по Нижнему Новгороду проведет профилактический рейд «Парковка для инвалидов». Об этом сообщили в отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД управления МВД России по Нижнему Новгороду.

Рейд будет проходить в международный день борьбы за права инвалидов, который отмечается 5 мая. В течение всего дня сотрудники ГИДББ будут объезжать парковки города, уделяя особое внимание местам возле торговых центров и социально значимым объектам города.

- Цель мероприятия – повышение доступности автомобильных парковок для людей с ограниченными возможностями и привлечение внимание общественности к данной проблеме, - объяснили в ГИДББ по Нижнему Новгороду.

Напомним, что места для инвалидов находятся в непосредственной близости от торговых центров и других объектов, где есть парковки. Все они обозначены специальным знаком, который зачастую дублируется и на асфальте.

ИСТОЧНИК KP.RU