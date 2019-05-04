2019-05-04T18:06:58+03:00
Общество

Более 350 школьников Нижегородской области приняли участие в «Состязаниях роботов - 2019»

В рамках отдельных номинаций состоялся отборочный этап всероссийской робототехнической олимпиады, которая является одним из этапов всемирной олимпиады роботов
Юлия ДАНЧЕНКО
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В НГТУ имени Р.Е. Алексеева состоялись «Состязания роботов - 2019», которые объединили участников открытой городской олимпиады по робототехнике среди школьников и студентов, областных соревнований по робототехнике и регионального нижегородского этапа Всероссийской робототехнической олимпиады. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Во время конкурсов участники представили собственные разработки робототехнических проектов, продемонстрировали умение управлять созданными роботами, выполнили задания, включенные во Всемирную олимпиаду роботов. В рамках номинаций «Основная категория» и «Творческая категория» состоялся отборочный этап Всероссийской робототехнической олимпиады, которая, в свою очередь, является одним из этапов World Robot Olympiad (Всемирной олимпиады роботов).

Борьба была тяжелой, ведь за победу бились более 350 школьников Нижегородской области.

Напомним, в «Состязании роботов» принимают участие сборные команды муниципальных районов и городских округов Нижегородской области. Сборная команда состоит из двух человек в возрасте от 7 до 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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