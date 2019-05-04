Все пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений Нижегородской области будут оборудованы лежачими полицейскими
Все пешеходные переходы Нижегородской области, которые расположены возле образовательных учреждений, в этом году будут приведены в нормативное состояние. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.
Таким образом, 114 пешеходных переходов будут оборудованы лежачими полицейскими и искусственными неровностями. Также будут установлены соответствующие знаки. К концу года возле всех школ, детских садов и других образовательных учреждений будут современные пешеходные переходы.
Работы начнутся в июле 2019 года.
Программа по переоборудованию пешеходных переходов началась в 2015 году. За это время средствами организации дорожного движения был обустроен 201 пешеходный переход, в том числе семь нерегулируемых пешеходных переходов в местах концентрации ДТП оборудованы дополнительным освещением и дублированием знаков над проезжей частью.
ИСТОЧНИК KP.RU