Все пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений Нижегородской области будут оборудованы лежачими полицейскими

СЕГОДНЯ 16:46 2019-05-04T16:46:05+03:00

В этом году будут оборудованы 114 переходов

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Все пешеходные переходы Нижегородской области, которые расположены возле образовательных учреждений, в этом году будут приведены в нормативное состояние. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.

Таким образом, 114 пешеходных переходов будут оборудованы лежачими полицейскими и искусственными неровностями. Также будут установлены соответствующие знаки. К концу года возле всех школ, детских садов и других образовательных учреждений будут современные пешеходные переходы.

Работы начнутся в июле 2019 года.

Программа по переоборудованию пешеходных переходов началась в 2015 году. За это время средствами организации дорожного движения был обустроен 201 пешеходный переход, в том числе семь нерегулируемых пешеходных переходов в местах концентрации ДТП оборудованы дополнительным освещением и дублированием знаков над проезжей частью.

ИСТОЧНИК KP.RU