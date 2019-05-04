Два нижегородца разгромили центр культурного развития

СЕГОДНЯ 09:36 2019-05-04T09:36:38+03:00

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Двое нижегородцев незаконно проникли в центр культурного развития в Ленинском районе Нижнего Новгорода и устроили там погром, причинив ущерб на сумму более 100 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Сотрудников вневедомственной охраны вызвал работник центра, рассказав, что центр культурного развития закрыт на реставрацию, однако двое молодых людей, несмотря на предупреждения, все равно проникли в здание.

Судя по внешним признакам, они были пьяны. Молодые люди поднялись на второй этаж, разбили стеклянные двери и окна, поломали мебель и бильярдные столы.

Когда приехали сотрудники Росгвардии хулиганы попытались убежать. Но скрыться им не удалось. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. После чего задержанные были переданы полиции для установления обстоятельств происшествия и принятия процессуального решения.

ИСТОЧНИК KP.RU