Летом в Нижегородской области пройдет юбилейная регата «Кубок Р. Е. Алексеева»
Юбилейная 40-я регата «Кубок Р. Е. Алексеева 2019» (0+) пройдет в акватории Горьковского водохранилища 3-11 августа. Об этом сообщает региональное министерство спорта.
В рамках регаты запланированы два чемпионата России по парусному спорту в классах «Четвертьтонник» и «Open 800».
Напомним, что каждый год парусный фестиваль на нижегородской земле собирает более 200 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Рыбинска, Чебоксар, Казани, Тольятти, столицы Приволжья и других российских городов.
По случаю круглой даты оргкомитет регаты «Кубок Р. Е. Алексеева 2019» готовит масштабную праздничную программу как для участников, так и гостей. Мероприятия состоятся в яхт-клубе «Белая речка» и в поселке Сокольское.
ИСТОЧНИК KP.RU