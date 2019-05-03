2019-05-03T18:17:42+03:00
Спорт

Летом в Нижегородской области пройдет юбилейная регата «Кубок Р. Е. Алексеева»

По этому случаю запланирована масштабная праздничная программа
Анастасия НАЗАРОВА
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Юбилейная 40-я регата «Кубок Р. Е. Алексеева 2019» (0+) пройдет в акватории Горьковского водохранилища 3-11 августа. Об этом сообщает региональное министерство спорта.

В рамках регаты запланированы два чемпионата России по парусному спорту в классах «Четвертьтонник» и «Open 800».

Напомним, что каждый год парусный фестиваль на нижегородской земле собирает более 200 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Рыбинска, Чебоксар, Казани, Тольятти, столицы Приволжья и других российских городов.

По случаю круглой даты оргкомитет регаты «Кубок Р. Е. Алексеева 2019» готовит масштабную праздничную программу как для участников, так и гостей. Мероприятия состоятся в яхт-клубе «Белая речка» и в поселке Сокольское.

ИСТОЧНИК KP.RU

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