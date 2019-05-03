В Нижнем Новгороде пропал 64-летний Вячеслав Чалов
Волонтеры просят помощи в поисках 64-летнего жителя Нижнего Новгорода Вячеслава Серпионовича Чалова.
Как сообщается в группе ПСО «Волонтер» в соцсети «Вконтакте», около 15.00 30 апреля мужчина вышел из дома по улице Политбойцов, пошел в гараж на улице Строкина и не вернулся.
Разыскиваемый ростом 182 сантиметра, плотного телосложения, с темными волосами и карими глазами.
На нем были надеты черная толстовка, черное трико и черные ботинки.
Особые приметы: на нижней челюсти несколько коронок «под золото». С собой были права и телефон.
Отметим, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Любую информацию о местонахождении Вячеслава Чалова следует сообщать в полицию по каналу связи 102 или волонтерам по телефону 291-51-51.
ИСТОЧНИК KP.RU