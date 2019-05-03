2019-05-03T17:00:01+03:00
Происшествия

В Нижнем Новгороде пропал 64-летний Вячеслав Чалов

Мужчина ушел из дома 30 апреля и не вернулся
Анастасия НАЗАРОВА
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В Нижнем Новгороде пропал 64-летний Вячеслав ЧаловВ Нижнем Новгороде пропал 64-летний Вячеслав ЧаловФото: СОЦСЕТИ
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Волонтеры просят помощи в поисках 64-летнего жителя Нижнего Новгорода Вячеслава Серпионовича Чалова.

Как сообщается в группе ПСО «Волонтер» в соцсети «Вконтакте», около 15.00 30 апреля мужчина вышел из дома по улице Политбойцов, пошел в гараж на улице Строкина и не вернулся.

Разыскиваемый ростом 182 сантиметра, плотного телосложения, с темными волосами и карими глазами.

На нем были надеты черная толстовка, черное трико и черные ботинки.

Особые приметы: на нижней челюсти несколько коронок «под золото». С собой были права и телефон.

Отметим, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Любую информацию о местонахождении Вячеслава Чалова следует сообщать в полицию по каналу связи 102 или волонтерам по телефону 291-51-51.

ИСТОЧНИК KP.RU

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